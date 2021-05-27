Gürpınar Belediyesinden 2 okula kitap desteği - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediyesi, öğrenciler arasında okuma kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla 2 okula kitap desteğinde bulundu.

Bu kapsamda temin edilen kitaplar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Burhan Öner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gürpınar Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokuluna teslim edildi.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, eğitime her alanda destek verdiklerini söyledi.

Belediye olarak okulların ihtiyacının karşılanması konusunda gereken desteği verdiklerini belirten Tanış, "Öğretmenlerimiz sosyal medya üzerinden okullarının kitap ihtiyacı olduğunu bize aktardı. Bu çağrıya duyarsız kalmayarak öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda kitaplarımızı hazırladık. Arkadaşlarımız okul kütüphanelerine kitapları teslim etti. Gelecek güçlü Türkiye, bugünkü çocuklarımızın bilgi ve birikimi ile inşa edilecektir. Bunun farkındayız ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.