Gürpınar Belediyesinden 65 yaş üstü vatandaşlara hijyen paketi - Son Dakika

Gürpınar Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçedeki 65 yaş üstü 1300 vatandaşa hijyen paketi dağıttı.

Belediye ekipleri, gerçekleştirdikleri ev ziyaretlerinde içinde dezenfektan, ıslak mendil ve maske bulunan hijyen paketlerini 65 yaş üstü vatandaşlara teslim ediyor.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, salgının ilk gününden itibaren vatandaşın sağlığını korumaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Salgının etkisini en aza indirmek için yıl boyunca gıda, temizlik ve hijyen paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını kaydeden Tanış, şöyle konuştu:

"Amacımız vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve onları bu virüsten uzak tutmak. Bunun için hijyen paketlerimizi dağıtmaya başladık. Özellikle risk grubunda bulunan ve hijyen malzemesi bulmakta güçlük çeken 65 yaş üstü 1300 vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırdık. Belediye olarak ilçemizdeki tüm 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ulaşıncaya kadar sahadaki çalışmalarımız devam edecektir. Sağlıklı günleri ulaşmak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına taviz vermeden devam edeceğiz."