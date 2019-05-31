Son Dakika Haberleri: Gürpınar Belediyesinden bayram hediyesi
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Gürpınar Belediyesinden bayram hediyesi

1 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bin 100 çocuğa ayakkabı dağıttı.

Gürpınar Belediyesinden bayram hediyesi, System.String[]
Van'ın Gürpınar Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bin 100 çocuğa ayakkabı dağıttı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında daha önceden ayakkabı numaraları tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilerin ayakkabıları teslim edildi. Sosyal belediyecilik alanında uyguladığı proje ve çalışmalarla gönüllerde yer edinen Gürpınar Belediyesi, hazırladığı projeyle Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki çocukların yüzlerini güldürdü.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, bayram öncesi çocukların gönüllerine dokunmak istediklerini kaydetti. Hediyeleşmenin güzelliğinden ve rahmetinden bahseden Başkan Tanış, "Çocuklarımızın bayrama daha güzel bir adım atması için böyle bir çalışma yapmak istedik. Sağ olsun hayırsever iş adamlarımız bu tür sosyal sorumluluk projelerinde desteklerini esirgemiyorlar. Çocuklarımız hediyelerini görünce çok sevindiler. Bizlerde bu mutluluğu onların gözlerinde hissedince mutlu olduk. İşte gönül belediyeciliğinin gerektirdiği gibi 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:45 Kaynak: İHA
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