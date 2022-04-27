Gürpınar Belediyesinden bayram temizliği - Son Dakika
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Gürpınar Belediyesinden bayram temizliği

27.04.2022 16:11
Gürpınar Belediyesinden bayram temizliği

Gürpınar ilçesinde belediye tarafından Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Gürpınar ilçesinde belediye tarafından Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, mahallelerde temizlik çalışması yapıldı, sokaklarda biriken atıklar temizlendi.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçede temizlik seferberliği başlattıklarını söyledi.

Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda bayramlarını kutlamaları için çalışma yaptıklarını belirten Tanış, "Temiz ve sağlıklı bir çevre konusunda hassas davranıyoruz. Ekiplerimiz ilçe genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüyor." dedi.

Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Ayşin ise temizlik çalışmalarını birçok mahallede eş zamanlı yaptıklarını anlattı.

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Hayrullah Tanış, Ramazan Bayramı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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