Son Dakika Haberleri: Gürpınar Belediyesinden futbol turnuvası
Son Dakika Güncel Gürpınar Belediyesinden futbol turnuvası

Gürpınar Belediyesinden futbol turnuvası

1 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 35 takımın katıldığı futbol turnuvası başladı.

Gürpınar Belediyesinden futbol turnuvası, System.String[]

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 35 takımın katıldığı futbol turnuvası başladı.


Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın tüm takımlara başarılar dileyerek start vermesiyle başlayan turnuvada centilmenlik mesajı verildi. Gürpınar stadında düzenlenen turnuvanın başlama vuruşunu yapan Başkan Tanış, "Gençlerimizin yoğun isteği üzerine böyle bir organizasyon yaptık. Gençlerimize bu hizmeti sunarken mahallelerimiz arasında iletişimi güçlendirmeyi amaçladık. 35 takımımız turnuvaya başvurdu. Birlik, beraberlik ve dostluk içerisinde turnuvamıza iştirak eden tüm sporculara başarılar diliyorum. Hem izleyenlerin hem de oynayanların keyifli vakit geçireceğine ve centilmence bir turnuva olacağına inanıyorum" dedi.


Yeniden Parmakkapıspor ve Çavuştepespor arasında oynanan açılış maçını belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar da izledi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:44 Kaynak: İHA
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