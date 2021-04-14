Gürpınar'da "iftarımı paylaşıyorum" projesi - Son Dakika

Gürpınar'da "iftarımı paylaşıyorum" projesi

14.04.2021 15:50
Gürpınar'da

Van'ın Gürpınar Belediyesi, ramazan ayı boyunca "iftarımı paylaşıyorum" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunacak.

Van'ın Gürpınar Belediyesi, ramazan ayı boyunca "iftarımı paylaşıyorum" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunacak.

Belediye bünyesinde kurulan Gürpınar İyilik Merkezi (GİMER) ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine sıcak yemek ulaştırmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamında hayırsever vatandaşların bağışlarıyla hazırlanan yemekler belediye ekipleri tarafından ailelere ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, projenin titizlikle hazırlandığını ve saha araştırmasının ardından hak sahibi ailelere ulaştıklarını söyledi.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu Gürpınar'da hissettirmek istediklerini belirten Tanış, şunları kaydetti:

"Gürpınar İyilik Merkezimiz ismine uygun biçimde iyilik dağıtmaya devam ediyor. Bu iyiliği yaygınlaştırmak amacıyla projemize hayırsever vatandaşlarımızı da dahil ettik. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki bu dayanışma ruhu sayesinde birçok vatandaşımızın hayır duasını alacaklar. Gönül isterdi ki hep beraber aynı sofranın etrafında toplanalım. Ancak koronavirüs salgınından dolayı bu yıl böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyduk. İnşallah eski günlerde olduğu gibi yine aynı sofranın etrafında iftar ezanını bekleyeceğiz."

Gürpınar'da iftarımı paylaşıyorum projesi
Gürpınar'da iftarımı paylaşıyorum projesi
Gürpınar'da iftarımı paylaşıyorum projesi

Gürpınar Belediyesi, iftar yemeği, Ramazan, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürpınar'da 'iftarımı paylaşıyorum' projesi - Son Dakika


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