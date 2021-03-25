Van'ın Gürpınar ilçesinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediyesi ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kar ve tipinin etkili olduğu mahallelere ulaşım sağlayan yolların yanı sıra mezra ve okul yollarında kar temizliği yapan belediye ekipleri, yolda mahsur kalan araçların kurtarılmasına da yardım etti.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçede yoğun fırtına ve tipiye karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarılara dikkat etmesi ve ani gelişen hava durumlarına karşı hazırlıklı olmalarını istiyoruz. Dün akşam etkisini gösteren sabah saatlerinde ise tipiye dönüşen kar yağışına karşı ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Tüm mahalle ve mezra yollarımız açılana kadar çalışmalarımız devam edecektir." dedi