Gürpınar Belediyesinden karla mücadele çalışması - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Tipi ve kar yağışının etkili olduğu mahallelere ulaşım sağlayan yolların yanı sıra mezra ve okul yollarında da kar temizliği yapan Gürpınar Belediyesi ekipleri, yolda kalan araçların da imdadına yetişti. İlçede yoğun fırtına ve tipiye karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlatan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarılara dikkat etmesi ve ani gelişen hava durumlarına karşı hazırlıklı olmalarını istiyoruz. Dün akşam etkisini gösteren, sabah saatlerinde ise tipiye dönüştüren kar yağışına karşı ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Tüm mahalle ve mezra yollarımız açılana kadar çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - VAN