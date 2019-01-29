Gürpınar Belediyesinden "Şehir ve Gençler" Etkinliği

Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, belediyenin bu yıl ilk defa düzenlendiği "Şehir ve Gençlik" etkinlikleri kapsamında öğrencilerle buluştu.

Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, belediyenin bu yıl ilk defa düzenlendiği "Şehir ve Gençlik" etkinlikleri kapsamında öğrencilerle buluştu.



Gürpınar Aile Destek Merkezinde yarıyıl tatili boyunca farklı liselerden bir araya gelen öğrenciler için sosyal, kültürel ve eğitim olanakları sunularak, etkinlikler düzenleniyor.



Düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Doğramacı, şehirlerin de insanlar gibi inşa ve ihya edildiğini belirtti.



Şehir ve şehirli olma kavramları konusunda öğrencilerle sohbet eden Doğramacı, şunları ifade etti:



"Şehir kişinin kendisini emin hissettiği, kuralları ve düzeni olan, mukimlerin bulunduğu bir alandır. Şehirler, güven ve sükunet üzerine inşa olur. Eğer bir yerde güven sorunu, korku ve endişe duyuluyorsa, orası şehir değildir. Şehirlerin de insanlar gibi karakterleri vardır. Nasıl ki insanların değerleri varsa, şehirlerin de sahip olduğu değerler vardır. Bir insanı ön plana çıkaran şey onun yetenekleri ve karakteridir. Şehirli insan, şehri inşa eden ve şehir de inşa edilen insandır. Sürekli değişen ve gelişen bir şehrin karakteri olan şehirli insan, çevresiyle barış içinde olmak, şehri güzelleştirmeye çalışmak, birlikte yaşamayı başarmak, kısacası şehirli olmak, insan haklarına riayet etmeyi, saygı duymayı gerektirir."



Daha sonra müzik topluluğuna katılarak öğrencilere eşlik eden Doğramacı, bendir çaldı.

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