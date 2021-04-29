Gürpınar Belediyesinden ücretsiz fidan dağıtımı - Son Dakika

Gürpınar Belediyesinden ücretsiz fidan dağıtımı

29.04.2021 14:43
Gürpınar Belediyesinden ücretsiz fidan dağıtımı, System.String[]

Van'ın Gürpınar Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıyor.

Van'ın Gürpınar Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıyor.

Daha yeşil bir Gürpınar için çalışmalarını sürdüren Gürpınar Belediyesi, geleneksel hale gelen ağaçlandırma kampanyasıyla bu yıl 3 bin aşılı ceviz fidanının toprakla buluşmasını sağlayacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğünce muhafazası yapılan fidanlar, muhtarlar vasıtasıyla ilçedeki tüm mahallelere dağıtılıyor Bu yıl 17 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "Gürpınar Belediyesi olarak yıl boyunca yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara ücretsiz olarak fidan dağıtarak, Gürpınar'da kentin yeşiline katkı sunmasını sağlıyoruz. Bu yıl ilçemizin iklimine de uygun aşılı ceviz fidanlarının dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Herkesin bir dikili fidanı olması için fidan dağıtımımız yıl boyunca devam edecektir" dedi. - VAN

Gürpınar Belediyesinden ücretsiz fidan dağıtımı
Gürpınar Belediyesinden ücretsiz fidan dağıtımı
Gürpınar Belediyesinden ücretsiz fidan dağıtımı
Gürpınar Belediyesinden ücretsiz fidan dağıtımı

Gürpınar Belediyesi, Hayrullah Tanış, Ceviz, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürpınar Belediyesinden ücretsiz fidan dağıtımı - Son Dakika


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