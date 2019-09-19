Son Dakika Haberleri: Gürpınar belediyesinin kilitli parke taşı çalışması
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Gürpınar belediyesinin kilitli parke taşı çalışması

11 dakika önce

Gürpınar Belediyesince ilçenin farklı noktalarında yapılan kilitli parke taşı çalışması aralıksız devam ediyor.

Gürpınar belediyesinin kilitli parke taşı çalışması, System.String[]

Gürpınar Belediyesince ilçenin farklı noktalarında yapılan kilitli parke taşı çalışması aralıksız devam ediyor.

Cevizalan Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yetkililerden bilgi alarak, işçilerle bir süre sohbet etti.

Mahallelerde devam eden kilitli parke taşı çalışmalarının bir an önce bitmesi talimatı veren Tanış, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Tanış, yaptığı açıklamada, yerel seçimler öncesi vatandaşlara verdiği sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

"Yerel seçim sürecinde mahalle yollarımızın kötü durumu beni derinden etkilemişti." diyen Tanış, şöyle konuştu:

"Hamdolsun görevi devir aldığımızdan bu yana yol yapım çalışmalarına ayrı bir önem verdik. İlçemizin birçok farklı noktasında yeni yollar yapıyoruz. Toz ve çamurdan geçilmeyen mahalle yollarımız bugün parke taşı ile döşeniyor. Yıl sonuna kadar 110 bin metrekare parke taşı çalışmasını tamamlayacağız. Sezon bitmeden bu yıl 40 bin metrekare daha yapmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için daha fazla gayretle çalışmaya devam edeceğiz."

Hayrullah Tanış, Gürpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:26 Kaynak: AA
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