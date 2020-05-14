Gürpınar'da

Gürpınar ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığınca, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan etkinlikte vatandaşlara çiçek dağıtıldı.

Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftçilerin "Dünya Çiftçiler Günü"nü kutladı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele döneminde çiftçilerin tarlada üretimlerine devam ettiğini belirten Şamiloğlu, şunları kaydetti:

"Emekleriyle toprağı yoğuran, alın terleriyle toprağa hayat veren çiftçimiz tarım sektörünü dimdik ayakta tutmaya çalışıyor. Devletimiz her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında oldu. Türkiye'nin ürettiği ürünler dünyanın birçok ülkesinde yaşayan insanların mutfağına ulaşıyor. Bugün ilçe esnafımıza, tarlası başında bekleyen çiftimize, çobanlarımıza ve vatandaşalarımıza çiçek dağıttık. Her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de emeğini ortaya koyan tüm çiftçi kardeşlerimin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum."