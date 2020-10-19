Gürpınar'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Konuşmaların ardından köy ve mahallelerindeki sorunları ve taleplerini dile getiren muhtarlar, görüş alışverişinde bulundu.

3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi

Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi