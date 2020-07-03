Gürpınar'da 38 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı - Son Dakika

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 38 güvenlik korucusu, yemin ederek görevlerine başladı. Törende, maske takılıp sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

Gürpınar'da görev yapacak olan 38 yeni güvenlik korucusu için İlçe Jandarma Komutanlığı'nın önünde tören düzenlendi. Törene, İlçe Kaymakamı Fatih Sayar, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Haluk Çakaroğlu ile kurum müdürleri ve korucular katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 38 güvenlik korucusu, yemin ederek görevlerine başladı. Törende, koronavirüs salgını nedeniyle maskeler takılıp sosyal mesafeye dikkat edildi.

İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Haluk Çakaroğlu, korucularının yemin törenini gururla izlediklerini belirterek, "Şanlı bayrağımız ve namus olarak nitelendirdiğimiz silah üzerine el koyarak, gür sesinizle içtiğiniz andınız, göreviniz boyunca sizlere yol gösterecektir. Türkiye Cumhuriyeti, sizlerin sarsılmaz omuzlarında daima yükselecek ve bayrağımız kutsal vatan topraklarında daima dallanacaktır. Sizler mazisi şan ve şerefle dolu Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin evladısınız. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yemin töreni, yapılan dualarla son buldu.