Gürpınar'da 6 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gürpınar'da 6 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Gürpınar'da 6 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Gürpınar ilçesinde 6 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Gürpınar'da 6 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, System.String[]

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Gürpınar ilçesinde 6 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Güzelsu Mahallesi'nde yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi. Yapılan kontrol sonucu şüpheli bir şahsın üst ve eşya aramasında 2 adet çanta ve 1 adet koli içine gizlenmiş vaziyette 6 kilogram 500 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN

Gürpınar, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:12 Kaynak: İHA
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