Gürpınar'da 6 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Gürpınar'da 6 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
6 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Gürpınar ilçesinde 6 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:12 Kaynak: İHA
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Gürpınar ilçesinde 6 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Güzelsu Mahallesi'nde yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi. Yapılan kontrol sonucu şüpheli bir şahsın üst ve eşya aramasında 2 adet çanta ve 1 adet koli içine gizlenmiş vaziyette 6 kilogram 500 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN
Son Dakika İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi