Gürpınar'da 65 yaş üzeri vatandaşların evine sıcak yemek götürülüyor - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra ihtiyacı bulunanların gereksinimleri "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

Kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek götürüyor.

Hijyenik bir ortamda pişirilen yemekler el değmeden kaplara konularak ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.

Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, yaptığı açıklamada, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu söyledi.

Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Sayar, "Yaşlılar bizim için çok değerlidir. Yaşlılarımızın sağlıkları için tüm kurumlarımızla çalışıyoruz. Onlar evde kalsınlar biz onların ayağına giderek ihtiyaçlarını karşılarız. Duaları bizler için yeterli." dedi.

Uygulamadan memnuniyet duyduklarını dile getiren vatandaşlar ise yetkililere teşekkür etti.