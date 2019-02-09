Gürpınar'da "Abdülhamid Han'ı Anmak ve Anlamak Konferansı"

Gürpınar Belediyesi, vefatının 101. yıl dönümünde "Abdülhamid Han'ı Anmak ve Anlamak" başlıklı konferans düzenledi.

Gürpınar Belediyesi, vefatının 101. yıl dönümünde "Abdülhamid Han'ı Anmak ve Anlamak" başlıklı konferans düzenledi.



Belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen programa, Payitaht Abdülhamid dizisinde "Tahsin Paşa "karakterini canlandıran Araştırmacı-Yazar-Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu konuşmacı olarak katıldı.



İlginin yoğun olduğu konferansta konuşan Yenişehirlioğlu, Abdülhamid Han'ın kutlu davayı sürdüren bir devlet adamı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:



"O günleri o günün şartlarında değerlendirmek ve güç dengelerini bilmek çok önemli. Biz sıradan bir dizi çekmiyoruz, biz gerçek tarihini bilen, kadim değerlerine vakıf, evrensel okuma geliştiren bir nesil yetiştirmek zorundayız. 'Kızıl Sultan' demek kabul edilebilir bir şey değil. Abdülhamid Han'ı anlamak, verdiği mücadeleyi bilmek zorundayız."



Yenişehirlioğlu, Abdülhamid Han'ın Tahsin Paşa'ya çok güvendiğini, mecburiyetten ve yalnız olduğu için baskıyla azletmek zorunda kaldığını anlattı.



Yenişehirlioğlu, hayranlarıyla fotoğraf çektirip kitaplarını imzaladı.



Programa Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın eşi Hatice Doğramacı, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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