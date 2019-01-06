Son Dakika Haberleri: Gürpınar'da Ahır Çöktü 75 Koyun Telef Oldu

Gürpınar'da Ahır Çöktü 75 Koyun Telef Oldu

58 dakika önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu 75 koyun telef oldu.

Gürpınar'da Ahır Çöktü 75 Koyun Telef Oldu, System.String[]
Van'ın Gürpınar ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu 75 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Gürpınar Yolaşan Mahallesine bağlı Bedirbey mezrasında meydana geldi. Mehmet Akbulut isimli vatandaşa ait ahırın akşam saat 18: 00 sıralarında aşırı rüzgardan dolayı çökmesi sonucu içeride bulunan 150 koyundan 75'i telef oldu. Mehmet Akbulut'un olayı fark etmesiyle Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gürpınar İlçe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile jandarma ekiplerine haber verildi Bölgeye sevk edilen ekipler, mahalle sakinlerinin yardımı ile 75 koyunu kurtarırken, 75 koyun da telef oldu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:01 Kaynak: İHA

Mehmet Akbulut, Van, Gürpınar, 3. Sayfa
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