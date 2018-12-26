Son Dakika Haberleri: Gürpınar'da Aile Destek Merkezi Açıldı

Gürpınar'da Aile Destek Merkezi Açıldı

55 dakika önce

Gürpınar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Aile Destek Merkezi (ADEM) açıldı.

Gürpınar'da Aile Destek Merkezi Açıldı, System.String[]
Gürpınar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Aile Destek Merkezi (ADEM) açıldı.

İlçe merkezine en uzak, aynı zamanda en büyük yerleşim birimlerinden Elaçmaz Mahallesi'nde, ailelere rehberlik etmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle kurulan merkezde, çalışma ve eğitsel atölyeler, Kur'an-ı Kerim kursu, kütüphane, mescit, mutfak ve çocuklar için oyun grubu yer alıyor.

Duaların ardından açılan merkezi gezen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ADEM'lerin kadınlar için bir fırsat olduğunu ve bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Doğramacı, "Gürpınar merkeze 90 kilometre ile en uzak olan Elaçmaz Mahallemizdeki muhabbet çok güzel. ADEM'lerimizle muhabbet köprüleri kurmaya, gönül diliyle konuşmaya, birbirimizi daha iyi anlamaya çabalıyoruz. Buralar kadınlarımızın ikinci evi durumunda." dedi.

Kadınlar ise merkezin açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:00 Kaynak: AA

Gürpınar, Güncel
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