Gürpınar'da

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Hz. Hatice Vakfı ve İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Asırlık Çınarlar" projesi kapsamında 100 yaşını geçmiş annelere hediyeler verildi.

Gürpınar Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu, Anneler Günü kapsamında ilçedeki 100 yaş ve üstü 2 anneyi ziyaret ederek bu özel günlerini kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen mektup ve hediyeler karşısında büyük sevinç yaşayan Karataş Mahallesinde ikamet eden 100 yaşındaki Fisfor Yüksek ve Murataldı Mahallesinde oturan 111 yaşındaki Hazal Koç, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.