Gürpınar'da ayakkabıya gizlenmiş 1 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

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Gürpınar'da ayakkabıya gizlenmiş 1 kilo eroin ele geçirildi
7 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 1 kilogram eroin ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 1 kilogram eroin ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesi Güzelsu Yol Kontrol ve Arama Noktasında bir yolcu minibüsünde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, şüpheli iki şahsın üzerlerinde yapılan aramada, giymiş oldukları ayakkabılar içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alındı. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:17 Kaynak: İHA
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