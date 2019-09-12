Gürpınar'da bağımlılık ile mücadele çalışması

Van'ın Gürpınar ilçesinde bağımlılıkla mücadele ile ilgili toplantı yapıldı.



İçişleri Bakanlığı koordinesinde Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar başkanlığında, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Fatih Sayar toplantıda konunun önemine dikkat çekerek, bağımlılık ile mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle değil kurumlar arası iş birliği ile yapılabileceğinin, mücadelenin aile, okul, ahlak, din ve bunun gibi birçok alanda yapılması gerektiğinin önemini vurguladı. Özellikle gençlerin madde bağımlılığından uzak tutulması için tüm kurumların üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri ve geleceğin teminatı olan gençlerii sağlıklı birer birey olarak yetiştirmenin gayreti içerisinde bulunulması gerektiğini kaydetti. Uyuşturucu ile mücadele konusunda kararlı ve bir o kadar da sorumluluk duygusuyla hareket edip, çocukları ve gençleri kurtarmak olduğunun ifade eden Kaymakam Sayar, diğer taraftan ve en önemlisi de gençleri zehirleyenlerle mücadele etmek amacıyla her türlü tedbirin alınması gerektiğini söyledi.



Toplantıya, İlçe Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Çakaroğlu, İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl ve ilgili kurum amirleri katıldı. - VAN