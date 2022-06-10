Gürpınar'da bahar şenliği yapıldı - Son Dakika
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Gürpınar'da bahar şenliği yapıldı

10.06.2022 08:45
Gürpınar'da bahar şenliği yapıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde Başbulak Mesire ve Piknik Alanı'nda bahar şenlikleri gerçekleştirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde Başbulak Mesire ve Piknik Alanı'nda bahar şenlikleri gerçekleştirildi.

Gürpınar Belediyesi öncülüğünde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Türk Kızılay destekleriyle düzenlenen şenlikte, uçurtma, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlendi.

Gürpınar Aile Destek Merkezince hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği şenlikte palyaçolar çocukların yüzlerini boyadı.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, yaptığı açıklamada, Gürpınar'da böyle bir etkinlikte bulunmanın memnuniyetini yaşadığını dile getirdi.

Şenliklerin eğlenceli geçtiğini ifade eden Arvas, şöyle konuştu:

"20 yıldır AK Parti belediyecilik şehirleri imar ederken gençleri ve insanları hiçbir zaman unutmadı. Belediyeler sadece altyapı, üst yapı, yol ve asfalt ile anılsa da bugün imar ve insan odaklı bir belediye anlayışı hizmet ediyor. Bir de belediyelerimiz insan odaklı, hayata dokunan ve fabrikalar kuran belediyeleri düşündüğümüzde belediye başkanlarımızı alkışlamamız lazım."

Kaymakam Fatih Kayabaşı ise ilçede, gençlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Belediyemiz öncülüğünde ilgili kurumlarımızın desteğiyle böylesi güzel bir etkinlikte bir araya geldik. Yarınımızın geleceği olan gençlerimiz için çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da Gürpınar'ın artık sevginin ve hoşgörünün başkenti konumunda olduğunu anımsattı.

Her yönüyle gelişen bir Gürpınar inşa etmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Tanış, şunları kaydetti:

"Şehirleri inşa ederken nesilleri ihya etmezseniz, bu nesiller inşa ettiğiniz o şehirleri başınıza yıkar. Bizlerde Gürpınar Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana hem şehrimizi inşa etmekle hem de nesillerimizi ihya etme adına projelerimizi hayata geçiriyoruz. Hoşab Projesini hayata geçirdik, tekstil fabrikamızı kurarak 300 kardeşimize iş imkanı sağladık. Doğalgaz çalışmalarımız devam ediyor. Allah izin verirse ekim ayına kadar ilçemizin belli bir kısmında doğalgazı kullanmaya başlayacağız."

Başkan Tanış, 11 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Van'da gerçekleştirilen programa vatandaşları davet ederek sözlerini bitirdi.

Şenliğe, AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri de katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürpınar'da bahar şenliği yapıldı - Son Dakika

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