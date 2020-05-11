Gürpınar'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediyesince, kentteki berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, alınan karar gereği yeniden hizmet vermeye başladı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu işletmeleri ilaçlayarak, esnafın daha hijyenik ortamda hizmet vermesine yardımcı oldu.

Ekipler ayrıca taksi ve durakları da dezenfekte ederek kurallar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, ilçede faaliyet gösteren ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezlerini dezenfekte ettiklerini söyledi.

Salgına karşı gereken her türlü tedbirin alındığını belirten Tanış, "Esnaf ve vatandaşlarımızın, hijyen kurallarına uymaları koşulunda bu süreci en iyi şekilde hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum." dedi.