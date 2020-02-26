Gürpınar'da bilgi yarışması düzenlendi - Son Dakika

Gürpınar Belediyesince liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Kültür merkezinde gerçekleştirilen yarışma öncesi yaptığı açıklamada, ilçenin tarihi ve kültürel varlıklarını tanıtmak amacıyla önemli çalışmalar yürütüklerini söyledi.

Geçen yıl Gürpınar paneli ile bir ilke imza atıklarını belirten Tanış, şunları aktardı:

"Ulusal çapta bir sempozyum için hazırlıklarımız başladı. İlçemizi tanıtmak önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bugün de düzenlediğimiz yarışma ile gençlerimizin ilçelerini ne kadar tanıdıklarını görmüş olacağız. Katılan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim."

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahmi Tekin'in moderatörlüğündeki yarışmaya 6 okuldan 18 öğrenci katıldı.

Çekişmeli geçen yarışmada Van Et Lisesi birinci, Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci ve Necip Fazıl Kısakürek Kız İmam Hatip Lisesi ise üçüncü oldu.

Dereceye giren okulların öğrencilerine ödüllerini Kaymakamı Fatih Sayar ve protokol üyeleri verdi.