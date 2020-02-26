Gürpınar'da bilgi yarışması düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürpınar'da bilgi yarışması düzenlendi - Son Dakika

Gürpınar'da bilgi yarışması düzenlendi

6 saat önce

Gürpınar Belediyesince liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

Gürpınar'da bilgi yarışması düzenlendi, System.String[]

Gürpınar Belediyesince liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Kültür merkezinde gerçekleştirilen yarışma öncesi yaptığı açıklamada, ilçenin tarihi ve kültürel varlıklarını tanıtmak amacıyla önemli çalışmalar yürütüklerini söyledi.

Geçen yıl Gürpınar paneli ile bir ilke imza atıklarını belirten Tanış, şunları aktardı:

"Ulusal çapta bir sempozyum için hazırlıklarımız başladı. İlçemizi tanıtmak önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bugün de düzenlediğimiz yarışma ile gençlerimizin ilçelerini ne kadar tanıdıklarını görmüş olacağız. Katılan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim."

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahmi Tekin'in moderatörlüğündeki yarışmaya 6 okuldan 18 öğrenci katıldı.

Çekişmeli geçen yarışmada Van Et Lisesi birinci, Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci ve Necip Fazıl Kısakürek Kız İmam Hatip Lisesi ise üçüncü oldu.

Dereceye giren okulların öğrencilerine ödüllerini Kaymakamı Fatih Sayar ve protokol üyeleri verdi.

Hayrullah Tanış, Gürpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin sırın komşusu Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Dünyanın büyük bölümünü etkisi altına alan koronavirüs Pakistan'a da sıçradı Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çanakkale'ye bazı seferler iptal edildi Sınır ötesi harekatta görev alacak 400 komando Hatay'a sevk edildi

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:20:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürpınar'da bilgi yarışması düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]