Gürpınar'da bir mahallenin ismi değiştirildi - Son Dakika
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Gürpınar'da bir mahallenin ismi değiştirildi

10.03.2022 12:10
Gürpınar'da bir mahallenin ismi değiştirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde Hamurkesen Mahallesi'nin ismi "Zernek" olarak değiştirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde Hamurkesen Mahallesi'nin ismi "Zernek" olarak değiştirildi.

İlçe Belediye Başkanı Hayrullah Tanış başkanlığındaki belediye meclisinin aldığı kararla, Hamurkesen Mahallesi'nin isminin "Zernek" olarak değiştirilmesine karar verildi.

Tanış, yaptığı açıklamada, tarihi ve tescilli yapılarıyla her yıl yüzlerce turiste ev sahipliği yapan Zernek Mahallesi'nin ismini aslına uygun olarak değiştirdiklerini belirtti.

Yeni ismin hayırlı olmasını temenni eden Tanış, şöyle konuştu:

"İlçemiz, tarihi ve tescilli yapılarıyla, inanç mabetlerinin zenginliği ve doğal güzelliğiyle adeta hazine sandığı gibidir. 800 yıllık geçmişi ile açık hava müzesi konumunda olan Zernek Mahallemiz de bu sandıklardan biridir. Geçmişte tasavvufi geleneğin önemli merkezi de olan bu mahallemizin ismini aslına uygun şekilde değiştirdik. Geçtiğimiz yıl aynı kararı Hoşab Mahallemiz için de hayata geçirmiştik. İlçemizde mahalle ve yerleşim alanlarının isminin aslına uygun olarak değiştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecektir. Belediye Meclisimizin aldığı bu kararı onaylayan Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e, ilçemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Zernek ismi mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun."

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Hayrullah Tanış, Hisarcık, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürpınar'da bir mahallenin ismi değiştirildi - Son Dakika


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