Gürpınar'da Çöpler Yer Altına Alınıyor

Gürpınar Belediyesi, çöplerden kaynaklanan koku ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla çöp konteynerlerini yer altına aldı.

İlçede yaşayan vatandaşların ihtiyaçları ve atık eğilimleri göz önüne alınarak hizmete sunulan hijyenik, uzun ömürlü ve estetik görünüme sahip modern yer altı konteynerleri, çevredeki hoş olmayan görüntülerin oluşmasının da önüne geçti.



Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde 10 noktaya her biri 3 metreküp çöp alma kapasitesine, 2 metre derinliğe sahip yer altı çöp konteyneri yerleştirildi.



Kentte ilk defa Gürpınar'da uygulanan tam yer altı çöp konteyner sistemi, hem görüntü kirliliğinin önüne geçecek, hem de kötü koku oluşmasını engelleyecek.



Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, bu sistemle bir yer altı çöp konteynerinin 7 eski çöp konteyneri kapasitesi kadar atık alabileceğini söyledi.



Doğramacı, "Daha temiz ve görüntü kirliliğini ortadan kaldıran bu tür modern projeleri her zaman Gürpınar'a kazandıracağız. İlçemizin genel görünümünü değiştirdik. Yaşamın her alanında hayata geçirdiğimiz hizmetlerle Gürpınar'ı daha yaşanılabilir, daha güzel bir kent yapma gayretindeyiz. Vatandaşlarımızın da duyarlılık gösterip, bu tür proje ve yatırımlara sahip çıkması gerekiyor. Allah daha nice güzel işler yapmayı nasip etsin." dedi.

