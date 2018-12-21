Son Dakika Haberleri: Gürpınar'da Çöpler Yer Altına Alınıyor

Gürpınar'da Çöpler Yer Altına Alınıyor

3 saat önce

Gürpınar Belediyesi, çöplerden kaynaklanan koku ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla çöp konteynerlerini yer altına aldı.

Gürpınar'da Çöpler Yer Altına Alınıyor, System.String[]
Gürpınar Belediyesi, çöplerden kaynaklanan koku ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla çöp konteynerlerini yer altına aldı.

İlçede yaşayan vatandaşların ihtiyaçları ve atık eğilimleri göz önüne alınarak hizmete sunulan hijyenik, uzun ömürlü ve estetik görünüme sahip modern yer altı konteynerleri, çevredeki hoş olmayan görüntülerin oluşmasının da önüne geçti.

Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde 10 noktaya her biri 3 metreküp çöp alma kapasitesine, 2 metre derinliğe sahip yer altı çöp konteyneri yerleştirildi.

Kentte ilk defa Gürpınar'da uygulanan tam yer altı çöp konteyner sistemi, hem görüntü kirliliğinin önüne geçecek, hem de kötü koku oluşmasını engelleyecek.

Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, bu sistemle bir yer altı çöp konteynerinin 7 eski çöp konteyneri kapasitesi kadar atık alabileceğini söyledi.

Doğramacı, "Daha temiz ve görüntü kirliliğini ortadan kaldıran bu tür modern projeleri her zaman Gürpınar'a kazandıracağız. İlçemizin genel görünümünü değiştirdik. Yaşamın her alanında hayata geçirdiğimiz hizmetlerle Gürpınar'ı daha yaşanılabilir, daha güzel bir kent yapma gayretindeyiz. Vatandaşlarımızın da duyarlılık gösterip, bu tür proje ve yatırımlara sahip çıkması gerekiyor. Allah daha nice güzel işler yapmayı nasip etsin." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:00 Kaynak: AA

Gürpınar Belediyesi, Gürpınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Binali Yıldırım Yargılansın" Diye Savcılığa Başvuran Vatandaş 11 Ay 20 Gün Hapse Çarptırıldı Sel Sularına Kapılan Çocuk, Yürekleri Ağza Getirdi

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Güzergahında Arazisi Olanın Başına Talih Kuşu Kondu Erdoğan'dan "DEAŞ'ı Temizler misiniz?" Diyen Trump'a Yanıt: Sileceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 20:23:47. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürpınar'da Çöpler Yer Altına Alınıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]