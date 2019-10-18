Son Dakika Haberleri: Gürpınar'da "dengbej divanı" kuruldu
Son Dakika Güncel Gürpınar'da 'dengbej divanı' kuruldu

Gürpınar'da "dengbej divanı" kuruldu

1 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından "dengbej divanı" kuruldu.

Gürpınar'da

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından "dengbej divanı" kuruldu.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, yüzyıllardır bölgede süren bir geleneği tekrar yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Dengbejliğin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade eden Tanış, "İlçede önemli bir kültürü yaşatmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Bu güzelliklerin devam etmesi için de belirli aralıklarla bu tür programları düzenlemeyi planlıyoruz. Dengbejlik, bizim kültürümüzün önemli bir değeri ve biz Gürpınar Belediyesi olarak bu kültürü koruyarak yaşatmak istiyoruz." dedi.

Gürpınar Belediyesi, Hayrullah Tanış, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:42 Kaynak: AA
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