Son Dakika Haberleri: Gürpınar'da "dengbej divanı" kuruldu
Son Dakika Güncel Gürpınar'da 'dengbej divanı' kuruldu

Gürpınar'da "dengbej divanı" kuruldu

1 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından kurulan "dengbej divanı"nda çarşamba günleri etkinlik düzenlenecek.

Gürpınar'da

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından kurulan "dengbej divanı"nda çarşamba günleri etkinlik düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki dengbejler, divanda bir araya gelerek, yüzyıllardır aşkların ve acıların anlatıldığı uzun havaları seslendirecek.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın talimatıyla kurulan divanın ilk etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İlçedeki kıl çadırda düzenlenen programda konuşan Tanış, vatandaşların yoğun ilgisini görünce programı her çarşamba akşamı düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Her çarşamba 3 mahalleyi divanda misafir edeceklerini belirten Tanış, "Bu programı geleneksel hale getireceğiz. Amacımız kültürümüzün yaşatılmasını sağlamak. Söyledikleri kılamlarla bizleri geçmişe götüren başta dengbejlerimiz olmak üzere katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gürpınar Belediyesi, Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:28 Kaynak: AA
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