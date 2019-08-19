Gürpınar'da dönüşüm başlıyor

Beylikdüzü Belediyesi'nin lehine sonuçlanan davada olası bir afet anında can ve mal kaybının yaşanmaması adına kentsel dönüşüm çalışmaları en yakın zamanda başlayacak.Sürecin yakından takipçisi olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise, "Beylikdüzü'nde ihmal edilmiş tek bir sokak, tek bir bina kalmayana dek yılmadan, yorulmadan, azimle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadeleriyle Beylikdüzü halkına müjdeli haberi duyurdu.

Değer kaybına uğramış, köhneleşme eğilimine girmiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların bulunduğu Gürpınar Mahallesi için saha araştırmaları, tespit çalışmaları, vatandaş anketleri ve analizleri sonucu kentsel dönüşüm planlarını hazırlayan ve ilçe meclisinden onay alan Beylikdüzü Belediyesi, "iptal kararı" engelinin kalkmasıyla dönüşüme en yakın zamanda start verecek. Beylikdüzü Belediyesi yetkilileri tarafından Gürpınar bölgesinde yapılan incelemelerde, yapılarda gözlemlenen ciddi tehlikelere yol açabilecek yıpranma, aşınma ve kısmi yıkımlar Kentsel Dönüşüm Projesi ile ortadan kaldırılacak.

"Beylikdüzü'nü yaşamın en iyi şekilde yaşandığı adreslerden biri yapmaya kararlıyız"

Uzun süredir Gürpınar siteler bölgesindeki kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için büyük bir çaba içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Çalık, "Geçtiğimiz dönemin başında, bölgedeki kentsel dönüşüm planımızın tamamını hazırlamıştık. Gürpınar'da yaşayan vatandaşlarımız için daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmamız gerekliydi. Kentsel dönüşüm kararı belediye meclisimizden geçse de, önümüze birçok bürokratik engel çıktı ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları yok sayıldı. Hâl böyle olunca biz de hukuki mücadelemize başladık. En sonunda dava lehimize sonuçlandı ve hak yerini buldu. Nihayet Gürpınar'da siteler bölgesinde kentsel dönüşümü başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Beylikdüzü'nde ihmal edilmiş tek bir sokak, tek bir bina kalmayana dek yılmadan, yorulmadan, azimle çalışmayı sürdüreceğiz. Beylikdüzü'nü yaşamın en iyi şekilde yaşandığı adreslerden biri yapmaya kararlıyız. Bu yoldan asla dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dönüşüm riskli binalardan başlayacak

Dönüşüm için zaman kaybetmeden çalışmalara başlayacaklarını vurgulayan Çalık, öncelikli olarak riskli binalardan dönüşüme başlayacaklarını ifade ederken, "Oradaki binaların durumu çok kötü. Önümüzde 4 – 5 aylık bir yasal süre var ve bu sürede biz tespitlerimizi yapacağız. Hukuki olarak önümüzde bir engel kalmadı ancak bazı yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından en acil adadan çalışmalara başlayacağız" şeklinde konuştu.