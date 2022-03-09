Gürpınar'da "Dünya Kadınlar Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Gürpınar'da "Dünya Kadınlar Günü" etkinliği düzenlendi

09.03.2022 16:21
Gürpınar'da "Dünya Kadınlar Günü" etkinliği düzenlendi

Van'ın Gürpınar ilçesinde belediye ve İlçe Müftülüğü tarafından Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde belediye ve İlçe Müftülüğü tarafından Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm kadınların bu özel gününü kutladığını söyledi.

İslam medeniyetinin kadınlara büyük önem verdiğini ifade eden Tanış, şunları kaydetti:

"Kadınlar, hayatımızın her anına dokunan ve onları güzelleştirenlerdir. Bazen anne, bazen eş, bazen de evladımız olarak her zaman bizim için kıymetlidir. Bu kıymeti sadece 8 Mart'a değil yılın 365 gününe yaymamız lazım. İslam'ın kadınlara özellikle annelere verdiği değeri hepimiz biliyoruz. "Cennet annelerin ayakları altındadır" diyen bir dinin mensuplarıyız. Bu anlamda kadınlara ve sahip olduğu haklara değer vermek hem insani hem de dini vazifemizdir."

Kadınlara çiçek verilmesi ve ikramın ardından sona eren programa İlçe Müftüsü Abdullah Erkan Çok'ta katıldı.

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Dünya Kadınlar Günü, İstiklal Marşı, Hisarcık, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürpınar'da 'Dünya Kadınlar Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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