Son Dakika Haberleri: Gürpınar'da Eğitime Kar Engeli

Gürpınar'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Gürpınar'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Van'ın Gürpınar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.


İlçe merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.


Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle normal ve taşımalı eğitimin yapıldığı ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:11 Kaynak: AA

Sabah, Van, Gürpınar, Güncel
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