Gürpınar'da evlilik okulu açılıyor - Son Dakika

Gürpınar Belediyesi, ilçede evlenmeyi planlayan ya da bir yıl içinde evlenmiş çiftleri bilgilendirmek amacıyla "evlilik okulu" açıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce "Güçlü Aile, Güçlü Gürpınar" sloganıyla açılan okuldan mezun olan çiftlere hem hediye hem de sertifikaları verilecek.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, çiftlere evliliğin önemini anlatmak ve sağlıklı bir neslin yetiştirilmesini sağlamak amacıyla projeyi başlattıklarını söyledi.

Güçlü toplumun güçlü aile bağlarıyla oluşturulabileceğini vurgulayan Tanış, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimizde doğrudan insanımızın gönlüne dokunan projeler geliştirmeye başladık. Olumlu geri dönüşler aldıkça yaptığımız işin etkilerini görmeye başladık. Bu bağlamda bir yıl içinde evlenmiş ya da nişanlı çiftlerimize bir takım eğitimler vermeyi hedefliyoruz. Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için evlilik okulumuzda eşler arasında birbirlerine nasıl davranacakları, evliliğin dini, hukuki ve sağlık boyutu hakkında bilgiler vereceğiz. Eğitimlerle çiftlerimize sabır ve fedakarlığı anlatmaya çalışacağız."

Son başvuru tarihinin 16 Şubat olduğunu belirten Tanış, eğitimlerin ardından çiftlere sürpriz hediyelerin verileceğini aktardı.