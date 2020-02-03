Gürpınar'da evlilik okulu açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Gürpınar'da evlilik okulu açılıyor - Son Dakika

Gürpınar'da evlilik okulu açılıyor

6 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde evlenecek ya da bir yıl içerisinde evlenmiş çiftleri bilgilendirmek amacıyla evlilik okulu açılıyor.

Gürpınar'da evlilik okulu açılıyor, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesinde evlenecek ya da bir yıl içerisinde evlenmiş çiftleri bilgilendirmek amacıyla evlilik okulu açılıyor.


Çiftlerin ilişkilerine yönelik yaklaşımlarına yardımcı olması amacıyla açılan okulda, çiftler eğitim seminerlerine katılarak evliliğe ilişkin bilgiler edinecek.


Gürpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 'Güçlü Aile, Güçlü Gürpınar' sloganıyla açılan okuldan mezun olan çiftlere hem hediyeleri hem de sertifikaları verilecek.


Çiftlerin etkili iletişim oluşturabilmelerini, çiftlerin olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini öğrenmeleri amacıyla açılan okulda ilk eğitimler 20 Şubat'ta başlayacak. Evli çiftlere evliliğin önemini anlatmak ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek için evlilik okulunu açtıklarını ifade eden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, güçlü toplumun güçlü aile bağları ile oluşturulacağını söyledi. Evlilikte en önemli faktörün sabır ve fedakarlık olduğunu belirten Başkan Tanış, "Göreve geldiğimizde doğrudan insanımızın gönlüne dokunan projeler geliştirmeye başladık. Olumlu geri dönüşler aldıkça yaptığımız işin etkilerini görmeye başladık. Bu bağlamda bir yıl içinde evlenmiş ya da nişanlı çiftlerimize bir takım eğitimler vermeyi hedefliyoruz. Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için evlilik okulumuzda eşler arasında birbirlerine nasıl davranacakları, evliliğin dini, hukuki ve sağlık boyutu hakkında bilgiler vereceğiz. Evlilikte iyi günler kötü günler olacaktır. Biz bu eğitimlerle çiftlerimize sabır ve fedakarlığı anlatmaya çalışacağız" dedi.


Eğitimlere son başvuru tarihinin 16 Şubat olduğunu belirten Başkan Tanış, katılan çiftlere sürpriz hediyeler verileceğini söyledi. - VAN

Gürpınar Belediyesi, Gürpınar, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çaldığı kabloların karda bıraktığı iz hırsızı ele verdi
Sancaktepe'de temizlik işçisi, bayrak hassasiyetiyle gönülleri fethetti Dede vasiyetini yerine getirip seneler sonra bir araya geldiler Çin yönetiminden ABD'ye şok suçlama: Paniği artırıyorsunuz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 17:40:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürpınar'da evlilik okulu açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]