Gürpınar'da farklı noktalara "ayakkabı ve giysi kumbaraları" yerleştirildi - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediyesince, kullanılmayan kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını kolaylaştırmak ve eski giysi ile ayakkabıların ekonomiye kazandırmak amacıyla ilçenin farklı noktalarına "ayakkabı ve giysi kumbaraları" yerleştirildi.

İlçede uygulanan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık kağıt, plastik, cam, kompozit, pil, tekstil ürünleri, ayakkabı, elektrikli ve elektronik eşyaların geri dönüşüme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Belediye ekipleri, kullanılmayan kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını kolaylaştırmak, kullanılamayacak durumdakilerin de ekonomiye kazandırılması için 15 noktaya "kumbara" yerleştirdi.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, söz konusu proje çerçevesinde ilçede önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Toplum olarak atıkların geri dönüşüme kazandırılması konusunda bilinçlenmesi gerektiğine vurgu yapan Tanış, "Gürpınar Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla daha yaşanabilir bir Gürpınar için çaba sarf ediyoruz. Birilerinin eskisi, birilerinin yenisi olsun. Tüm vatandaşlarımızdan evlerinde kullanmadıkları tekstil ve ayakkabılarını çöp yerine bu kutulara bırakmalarını istiyoruz. Her projemizde olduğu gibi giysi ve ayakkabı toplama kumbarası uygulamasına da halkımızın destek olacağını inanıyorum." diye konuştu.