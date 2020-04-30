Gürpınar'da fideler toprakla buluştu - Son Dakika

Gürpınar Belediyesince kurulan seralarda mevsimin ilk fideleri toprakla buluştu.

Vatandaşlara farklı üretim modelleri oluşturmak için hayata geçirilen ve yıl içerisinde domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak, karpuz ve çilek gibi ürünlerin üretildiği seralardaki çalışmaları inceleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilk fideleri toprakla buluşturarak can suyunu verdi.

Başkan Tanış, yaptığı açıklamada, bahar mevsimiyle ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Belediye olarak bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadele ettiklerini bir yandan da rutin işleri aksatmadan yaptıklarını belirten Tanış, şöyle konuştu:

"Bu yıl ata tohumuyla üretimine başladığımız seralarımızda gıda güvenliğinin korunması ve kaliteli ürün elde edilmesi için arkadaşlarımız titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımız için uygun üretim modelini oluşturduğumuz seralarımızın yanı sıra 2 bin 100 ceviz, 1000 badem fidanını muhtarlarımız aracılığıyla mahallelerimizde toprakla buluşturduk. Tüm çabamız daha güzel bir Gürpınar'ın inşası içindir."