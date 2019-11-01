Son Dakika Haberleri: Gürpınar'da futbol turnuvasının şampiyonu belli oldu
Son Dakika Spor Gürpınar'da futbol turnuvasının şampiyonu belli oldu

Gürpınar'da futbol turnuvasının şampiyonu belli oldu

7 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediyesince düzenlenen 2019 Futbol Turnuvası'nın şampiyonu belli oldu.

Gürpınar'da futbol turnuvasının şampiyonu belli oldu, System.String[]

Van'ın Gürpınar Belediyesince düzenlenen 2019 Futbol Turnuvası'nın şampiyonu belli oldu.


Gürpınar Stadında düzenlenen turnuvanın finalinde, Koyunyatağı Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor ile Işıkpınarspor karşılaştı. Işıkpınarspor'u 3-1 mağlup eden Koyunyatağı Gençlikspor şampiyon oldu. Yoğun katılımın olduğu maçta taraftarların sevgi seliyle karşılaşan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, taraftarları selamladı. Futbol turnuvasında dereceye girenlere kupalarını ve ödüllerini veren Başkan Tanış; futbolun dostluğu, kardeşliği, birlik ve beraberliği pekiştirmek adına önemli bir spor organizasyonu olduğunu belirtti. Başkan Tanış, "Bugün burada dostluk kazandı. Taraftarlarımızın maç boyunca hiç azalmayan coşkusu kazandı. Gürpınar'a yakışır bir turnuva oldu. Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Farklı turnuvalarla gençlerimizi sporla bütünleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.


Final müsabakasını Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, TFF Van Bölge Müdürü Cengiz Polater, Van OSB Başkanı Memet Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör, kurum amirleri ve çok sayıda taraftar izledi. - VAN

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:56 Kaynak: İHA
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