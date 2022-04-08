Gürpınar'da Hastane Caddesi yeni görünüme kavuştu - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediyesi, prestij cadde projeleri kapsamında Hastane Caddesi'ni yeni görünüme kavuşturdu.

Çalışmalar kapsamında estetik bir görünüme kavuşan caddede, kaldırım, dekoratif aydınlatma sistemleri, kaldırım altında fiber optik hattı, otomatik sulama sistemi ve peyzaj çalışmaları yürütüldü.

Caddede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, çok önemsedikleri bir projeyi hayata geçirmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gürpınar'ı hak ettiği hizmetlere kavuşturma gayreti içerisinde olduklarını anlatan Tanış, şunları kaydetti:

"Çalışmalarına geçen yıl başladığımız Hastane Caddesi ve okullar bölgesinin bulunduğu alanda yürüttüğümüz projemizin ışıklandırma, ağaçlandırma, kaldırım ve yürüyüş yolu çalışmalarımızı tamamladık. Mini parklar için çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize değer katan yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz ve geçirmeye devam edeceğiz. İnşallah buna benzer çalışmalarımızı diğer mahallelerimizde de sürdüreceğiz."

Caddenin ilçeye çok güzel bir estetik değer ve görünüm kattığını belirten muhtarlar, çalışmalardan dolayı Tanış'a teşekkür etti.