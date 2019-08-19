Son Dakika Haberleri: Gürpınar'da husumetli aileler barıştırıldı
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Gürpınar'da husumetli aileler barıştırıldı

1 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

Gürpınar'da husumetli aileler barıştırıldı, System.String[]
Van'ın Gürpınar ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.
İlçenin Elaçmaz Mahallesi'nde 31 Mart'ta muhtarlık seçimleri nedeniyle aralarında kavga çıkan Gündoğdu, Durak ve Aktaş ailelerinin barıştırılması için Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AK Parti İl Başkanı Halit Toktaş ve kanaat önderlerinin girişimi sonuç verdi.
Görüşmeler sonucu mahalledeki taziye evinde bir araya getirilen aile fertleri, kucaklaşarak barıştı.
Başkan Tanış, yaptığı konuşmada, aileler arasındaki husumetin büyümesini önlemek amacıyla girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Tanış, "İlçemizin ileri gelen kanaat önderleri ile üç aile büyükleriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda barış sağlandı. Temennimiz ilçemizde barışçıl, kavgasız bir şekilde her kesimin kardeşçe yaşaması. İlçemizde yaşanan bu tatsız olayın daha büyük olaylara neden olmadan çözülmesi bizleri mutlu etti." dedi.
Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:34 Kaynak: AA
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