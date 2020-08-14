Gürpınar'da ihtiyaç sahibi aileye belediyeden yardım - Son Dakika

Gürpınar ilçesinde zor şartlarda yaşayan Yılmaz ailesine belediye sahip çıktı.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Akpınar Mahallesi'nde zor şartlarda yaşayan Yılmaz ailesini ziyaret etti.

10 çocuğuyla beraber derme çatma evde yaşamlarını sürdüren baba Osman Yılmaz ile görüşen Tanış, aileye sıcak bir yuvanın yapılması için gerekli talimatları verdi.

Başkan Tanış, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, aileyi bu koşullar altında yalnız bırakmayacaklarını belirtti.

Sosyal projelerle devletin sıcak elini ve şefkatini muhtaç ailelere hissettirmeye çalıştıklarını anlatan Tanış, şunları kaydetti:

"Daha önce ihtiyaç sahibi iki ailemize ev yaptık. Yılmaz ailemizin bulunduğu koşullara hiçbirimizin gönlü razı olmaz. Damı olmayan evde yaşayan ailemize sahip çıkamayacaksak varlığımızın bir anlamı olmuyor. Gürpınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızla yapacağımız iş birliğiyle aileye kendi arazisi üzerinde yeni bir ev inşa edeceğiz. Hayırsever iş adamlarımızın da Gürpınar İyilik Merkezimiz üzerinden ailemize el uzatmasını bekliyoruz. Unutmayalım ki iyilik paylaşıldıkça çoğalır."