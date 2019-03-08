Gürpınar'da İlk Kez Bir Kadın Muhtar Adayı Oldu

Van'ın Gürpınar ilçesinde ilk kez bir kadın, muhtar adayı oldu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde ilk kez bir kadın, muhtar adayı oldu.



Gürpınar tarihinin ilk kadın muhtar adayı olarak seçimlere girecek olan Handan Atan, Akpınar Mahallesi'nde aday oldu. 1954 yılında kurulmuş bir ilçede ilk ve tek kadın muhtar adayı olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Handan Atan, "31 Mart 2019 mahalli seçimlerinde Akpınar Mahallesi'nde muhtar aday olmaya karar verdim. Bu kararı almamın en büyük sebeplerden biri, kadınların yoğun istekleri ve talepleridir. En önemli amacım mahalleye eşit ve adil bir şekilde hizmet etme ve Gürpınar'da kadınların da muhtar olabileceğini göstermektir. Mahallemde ki sorun ve sıkıntıları görüyor, ancak bu sorun ve sıkıntıları tek ve vasıfsız olmam sebebiyle bir çözüm bulamıyordum. Bu yüzden muhtar olduğum zaman, bu sorun ve sıkıntıları muhtarlık unvanım ile çözebileceğim ve gerekli mercilere rahatça iletebileceğim" dedi. - VAN

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