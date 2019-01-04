Son Dakika Haberleri: Gürpınar'da Jandarmaya Moral Etkinliği

Gürpınar'da Jandarmaya Moral Etkinliği

34 dakika önce

Van'da Gürpınar Belediyesi müzik grubu, Mehmetçik'e moral verdi.

Gürpınar'da Jandarmaya Moral Etkinliği, System.String[]
Van'da Gürpınar Belediyesi müzik grubu, Mehmetçik'e moral verdi.

Gürpınar Belediyesi bünyesinde kurulan ve her hafta farklı yerde etkinlik düzenleyen müzik grubu, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında görevli askerler için gerçekleştirilen geceye katıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın da katıldığı etkinlikte askerler halay çekerek, gönüllerince eğlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:20 Kaynak: AA

Van, Gürpınar Belediyesi, Güncel
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