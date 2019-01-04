Gürpınar'da Jandarmaya Moral Etkinliği
34 dakika önce
Van'da Gürpınar Belediyesi müzik grubu, Mehmetçik'e moral verdi.
Van
'da Gürpınar Belediyesi
müzik grubu, Mehmetçik'e moral verdi.
Gürpınar Belediyesi bünyesinde kurulan ve her hafta farklı yerde etkinlik düzenleyen müzik grubu, İlçe Jandarma
Karakol Komutanlığında görevli askerler için gerçekleştirilen geceye katıldı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın da katıldığı etkinlikte askerler halay çekerek, gönüllerince eğlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:20 Kaynak: AA
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