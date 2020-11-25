Gürpınar'da kadına yönelik şiddet toplantısı - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesinde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü" dolayısıyla toplantı düzenlendi.
Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Kaymakam Fatih Kayabaşı başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve kurum amirleri katıldı.
Kayabaşı, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkati çekerek, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.
Toplantıda, kadının güçlenmesinde yerel düzeyde yapılabilecek faaliyetler, geliştirilecek stratejiler hakkında sunum da yapıldı.
- Kaynak: AA
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