Son Dakika Haberleri: Gürpınar'da Karla Mücadele Çalışması

Gürpınar'da Karla Mücadele Çalışması

1 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Gürpınar'da Karla Mücadele Çalışması, System.String[]
Van'ın Gürpınar Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Mahallelerin yolları ve yüksek kesimde bulunan mezra yollarını ulaşıma açan Gürpınar Belediyesi, buzlanmaya karşı gerekli önlemleri de alıyor. Karla mücadelede gerekli tedbir ve hazırlıkların önceden tamamlandığını belirten Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, "Kar yağışı başladığı andan itibaren iş makinelerimizle gerekli temizleme çalışmalarına başlıyoruz. Öncelikli olarak ana ulaşım akslarının ulaşıma açık olmasını sağlıyoruz. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerimizin eğitimlerinin aksamaması için de ekiplerimiz sürekli iş başındalar. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz demeden hizmet vermeye devam ediyoruz. Karla mücadelede ve acil durumlarda belediyemize ait 0505 193 36 36 Nolu Whatsapp ihbar hattımızdan bizlere ulaşmaları ile birlikte sorunlarının çözülmesine yardımcı olunacaktır" diye konuştu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:04 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da Eğitime 1 Günlük Kar Engeli Liverpool'un Yıldızı Virgil Van Dijk, Ozan Kabak'a İmzalı Formasını Hediye Etti

Dünyaca Ünlü David ve Victoria Beckham Çiftinin Kar Payı Dudak Uçuklattı Son Dakika! Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 11:08:35. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürpınar'da Karla Mücadele Çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]