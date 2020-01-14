Gürpınar'da karla mücadele çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürpınar'da karla mücadele çalışması - Son Dakika

Gürpınar'da karla mücadele çalışması

6 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Gürpınar'da karla mücadele çalışması, System.String[]

Van'ın Gürpınar Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.


8 araç ve 20 personelle oluşturulan karla mücadele ekibi, belirlenen program kapsamında ana arter ve sokakların yanı sıra okul bahçeleri ile mahalle ve mezra yollarında da kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, kar yağışının başladığı andan itibaren iş makinelerinin gerekli temizleme çalışmalarına başladıklarını anlattı. Karla mücadeleye ekiplerin ani kar yağışına karşı her an hazır olduğunu anlatan Başkan Tanış, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz demeden ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Zorlu şartlara rağmen ekiplerimiz durmadan ilçemizde karla mücadele çalışmasını yürütüyor. Özellikle oluşturduğumuz kriz masası aracılığıyla önemli olaylara öncelik vermeye çalışıyoruz. Gelen ihbarlar, ekiplerimizce anında değerlendirilerek önceliğimiz 112 acil hizmetler olmak üzere karla mücadele çalışmalarını yürütmekteyiz. Karla mücadele kapsamında yayladan dönerken bastıran kar ve tipide yolda mahsur kalan iki çoban ve koyun sürüsü ekiplerin 2 saatlik yoğun çalışmasıyla kurtardık" ifadelerini kullandı.


Başkan Tanış, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların aralıksız süreceğini sözlerine ekledi. - VAN

Gürpınar Belediyesi, Gürpınar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:48 Kaynak: İHA
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