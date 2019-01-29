Son Dakika Haberleri: Gürpınar'da Karla Mücadele Çalışması - Van

Gürpınar'da Karla Mücadele Çalışması - Van

1 saat önce

Gürpınar Belediyesi, İlçede yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan mahalle yollarını açmak için gece gündüz demeden çalışıyor.

Gürpınar Belediyesi, İlçede yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan mahalle yollarını açmak için gece gündüz demeden çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:59 Kaynak: AA

Gürpınar Belediyesi, Güncel
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