Gürpınar'da Karla Mücadele Çalışması - Van
1 saat önce
Gürpınar Belediyesi, İlçede yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan mahalle yollarını açmak için gece gündüz demeden çalışıyor.
Gürpınar Belediyesi
, İlçede yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan mahalle yollarını açmak için gece gündüz demeden çalışıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:59 Kaynak: AA
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