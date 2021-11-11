Gürpınar'da kent ormanı kuruldu - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesinde, "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında ilçede kent ormanı oluşturuldu.

Orman Genel Müdürlüğü ve Gürpınar Belediyesi iş birliğiyle Koyunyatağı Mahallesi Kurubaş yolu mevkisinde belirlenen alana fidanlar dikildi.

İlçe Kaymakamı Fatih Kayabaşı, ilçede büyük bir ağaçlandırma kampanyası yürütüldüğünü söyledi.

Tüm kurumların katılımıyla ağaç dikim etkinliğinin gerçekleştiğini ifade eden Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Burada geçen sene olduğu gibi bu sene de fidanlarımızı dikerek can sularını verdik. Yeşil bir Gürpınar oluşturma adına fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Her sene bu anlamlı günde yeşil bir Gürpınar oluşturma adına gerekli çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu anlamda Gürpınar Belediyesine ve ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise yaklaşık bin metrekare alanda 4 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu aktardı.

Belediye olarak yolları parke taşlarıyla buluşturduklarını, istihdama katkı sağladıklarını belirten Tanış, "Önümüzdeki yıllarda ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Bu kapsamda gelecek yıl programa aldığımız 120 dönüm alan içerisinde 12 bin fidanımızı toprakla buluşturmayı planlıyoruz. Gelecek nesillere daha yeşil bir Gürpınar bırakmak adına bu çalışmalara önem veriyoruz."

AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2019 yılından bu yana 11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler, fidanları dikerek can suyu verdi.