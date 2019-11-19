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Gürpınar'da kış mevsimi öncesi hazırlık toplantısı

6 saat önce

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar başkanlığında kışa hazırlık ve karla mücadele toplantısı yapıldı.

Gürpınar'da kış mevsimi öncesi hazırlık toplantısı, System.String[]

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar başkanlığında kışa hazırlık ve karla mücadele toplantısı yapıldı.


Gürpınar'da kış döneminde mevsim şartlarının ağır geçmesi göz önüne alınarak, bölgede ihtiyaç duyulan ve eksiklik hissedilen konular hakkında gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla kışa hazırlık ve karla mücadele toplantısı yapıldı. Kaymakam Fatih Sayar'ın başkanlık ettiği toplantıya; İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Haluk Çakaroğlu, İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl, Belediye Başkan Vekili Memet Yıldız, Karayolları Şube Müdürü Fahri Korkmaz, Gürpınar Devlet Hastanesi Müdürü Nihat Sönmez, Başhekim Uzm. Dr. Abdurrahman Biçer, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Daire Başkanı Nazım Beyaz ve Sağlık Grup Başkanı Onur Dursun katıldı.


Kar yağışlarının başlamasıyla birlikte yolların kapanmasını önlemek ve trafik akışını tehlikeye sokacak olayların yaşanmaması için tedbirlerin önceden alınması gerektiğine vurgu yapan Kaymakam Sayar, "Karla mücadele kapsamında, ilgili kurum yetkilileri ve görevlilerinin mesai mefhumu gözetmemesi gerekir. Yoğun kış döneminde, trafiğin güvenli bir şekilde sağlanmasına büyük önem vermeliyiz. İlgili kurum ve kuruluşlarımızla yapılan hazırlıkları yeniden gözden geçirmek ve koordinasyonu gerektiren hususlar hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldik" diye konuştu.


Birim müdürlerinin görüş ve önerilerin değerlendirilmesiyle toplantı sona erdi. - VAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:26 Kaynak: İHA
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