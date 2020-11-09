Gürpınar'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında marketlerde denetim yapıldı.

Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu ve İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl'ın katıldığı denetimlerde, esnaf ve vatandaşları maske, hijyen ve sosyal mesafe konularında uyarıldı.

Kayabaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadelenin toplumun tüm kesimlerince yapılmasının önemli olduğunu belirtti

Denetimlerin devam edeceğini belirten Kayabaşı, "Sağlık en büyük önceliğimiz. Vatandaşımızın sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan maske takmalarını özelikle rica ediyoruz. Bu hastalığı hep beraber yeneceğiz. Hijyen kurallarına uymamız gerekiyor." dedi.