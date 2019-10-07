Son Dakika Haberleri: Gürpınar'da mahalleler arası futbol turnuvası
Son Dakika Güncel Gürpınar'da mahalleler arası futbol turnuvası

Gürpınar'da mahalleler arası futbol turnuvası

1 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediyesince futbol turnuvası düzenlendi.

Gürpınar'da mahalleler arası futbol turnuvası, System.String[]

Van'ın Gürpınar Belediyesince futbol turnuvası düzenlendi.

İlçe stadında düzenlenen ve 35 takımın katıldığı turnuvanın açılış maçı Yeniden Parmakkapıspor ile Çavuştepespor arasında oynandı.

Maçın başlama vuruşunu yapan Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, gençlerin yoğun talebi üzerine turnuvayı düzenlediklerini söyledi.

Mahalle sakinleri arasındaki dayanışmayı artırmayı amaçladıklarını belirten Tanış, "35 takımımız turnuvaya başvurdu. Birlik, beraberlik ve dostluk içinde turnuvamıza katılan tüm sporculara başarılar diliyorum. Hem izleyenlerin hem de oynayanların keyifli vakit geçireceğine ve centilmence bir turnuva olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Maçı, Belediye Meclisi üyeleri ve vatandaşlar izledi.

Hayrullah Tanış, Gürpınar, Futbol, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:20 Kaynak: AA
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